La Sovrintendente Aprile lascia Siracusa per Catania. Panvini in pensione

Siracusa - La Sovrintendentedi Siracusa, Donatella Irene Aprile, lascia l’ufficio di Ortigia per approdare a Catania. L’architetto prenderà il posto di Rosalba Panvini, Sovrintendente andata in pensione per raggiunti limiti di età nei primi giorni di dicembre. Si attende adesso la nomina da parte della Regione per il successore della Aprile.