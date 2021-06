La Staffetta di Zanardi termina in Sicilia

Catania - La Grande Staffetta ideata da Alex Zanardi, con cui l'anno scorso il campione è tornato a vedere in faccia la morte, riparte: dal 4 al 25 luglio, 65 atleti paralimpici in handbike percorreranno l’Italia in bicicletta-carrozzina arrivando stavolta fino in Sicilia. Le tre differenti partenze dal Nord si riuniranno l’11 luglio a Bologna, città natale di “Iron Man”, per proseguire in un unico serpentone fino ai piedi dell’Etna, domenica 25 luglio, traguardo della competizione. In tutto 54 tappe in 18 regioni.

E’ passato quasi un anno dal il terribile incidente nei pressi di Pienza, il 19 giugno 2020: “Nessuno sa dirci cosa potrà tornare a fare” ha dichiarato di recente il figlio dell'inarrestabile pluri-atleta, cosciente e alle prese con una riabilitazione dal trauma e dagli interventi operatori di cui non si vede la fine. Sul fronte giudiziario la Procura ha chiesto l’archiviazione per l’autista del tir contro cui si schiantò, ma la famiglia si è opposta chiedendo e ottenendo dal gip la prosecuzione degli accertamenti a suo carico.