La stagione della caccia: tutte le location di Scicli e Ispica FOTO

Scicli - Il film “La stagione della caccia”di nuovo in onda ieri in prima serata su Rai 1 - ispirato all’omonimo libro di Andrea Camilleri del 1992, episodio della serie tv C’era una volta Vigata - è ambientato nella Sicilia del 1800 e trova collocazione reale tra Scicli e Ispica. La nobile famiglia Peluso e il misterioso farmacista Fofò La Matin si muovono tra omicidi, passioni e intrighi che hanno molti dei set esterni a Scicli (foto 1): presepe barocco vivente, co-protanista a tutti gli effetti della pellicola.

Compaiono diversi edifici patrimonio dell’umanità Unesco: il neogotico Palazzo Mormino Penna (foto 2), dal nome dalla famiglia che lo fece costruire nel 1800 a 8 km dal centro storico cittadino, oggi sede del Comune e caratterizzato dalla tipica pietra calcarea iblea. Molte scene anche in Piazza Busacca (foto 3), con la statua del banchiere-benefattore e il palazzo adiacente, che ha in cima l’orologio con due sirene.

Riprese pure a Ispica: il loggiato (foto 4) in stile Roccocò antistante e diametralmente opposto alla Basilica di Santa Maria Maggiore (foto 5), realizzato nel 1749 dall'architetto Vincenzo Sinatra - che con le sue 23 aperture e il ritmo concavo e convesso ricorda il colonnato di Piazza San Pietro del Bernini - è uno dei luoghi che ha più colpito gli spettatori nel febbraio 2019, in occasione della prima messa in onda del film. Alcune sequenze sono state girate anche nel cuore della vicina Marzamemi (foto 6), nel siracusano, antica Borgata dei marinai e dei pescatori della città.