La storia della cucina siciliana, un libro di Roberta D'Ancona

Palermo - È uscito lo scorso 2 dicembre in libreria, il libro sulla cucina siciliana dal titolo “Storie e sapori di Sicilia – viaggio dalla tradizione all’innovazione con diciannove chef” scritto dalla giornalista gastronomica Roberta D’Ancona, con la prefazione di Francesca Spanò. Immergersi nelle sue pagine sarà come partire per un viaggio gastronomico nella storia della Sicilia, tra passato e presente, un viaggio che si snoda lungo le sue nove province siciliane: si potrà così conoscere la bellezza autentica della cucina dell’Isola, le tradizioni ed i costumi che l’hanno scalfita nel tempo e ancor oggi la caratterizzano nonché le numerose produzioni agricole, alla base della sua apprezzata qualità. Nel libro, edito da Bonfirraro Editore, l’autrice racconta la storia della cucina siciliana partendo dalla preistoria per giungere ai giorni nostri affidandosi alla voce narrante di un grandissimo conoscitore di questa complessa ed affascinante storia ossia il palermitano Gaetano Basile, giornalista e scrittore, profondo studioso della cultura gastronomica siciliana.

La cucina siciliana viene dunque raccontata seguendo un percorso temporale di avvenimenti che meglio fanno comprendere al lettore come essa sia cambiata nel tempo risentendo dei tanti accadimenti delle varie epoche storiche e delle tante dominazioni che si sono succedute sull’Isola. Prendendo in esame, poi, gli aspetti peculiari della cucina tipica delle nove province siciliane, l’autrice mette in risalto le pietanze che contraddistinguono i vari areali della Sicilia, svelandone i tratti caratterizzanti e distintivi. Si comprenderà così come la cucina della Sicilia Occidentale sia diversa da quella Centrale o da quella Orientale. Non mancano i focus sui cibi di strada o quelli delle feste, alcuni aneddoti o curiosità sui piatti storici siciliani e la descrizione di alcuni ingredienti, immancabili nella cucina siciliana come il pane, l’olio, i formaggi. Infine, nell’ultima parte del libro, spazio alla creatività degli chef con le loro ricette, frutto di studio, sperimentazione ma anche di un profondo legame con un passato sempre presente.

«Storie e sapori di Sicilia è la sintesi della cucina siciliana – afferma l’autrice, Roberta D’Ancona – una cucina caratterizzata da una salda identità storica ma anche da una propensione naturale per il nuovo. I protagonisti del cambiamento in atto sono gli chef che lavorano ogni giorno per esportare una nuova concezione di cucina siciliana sempre meno stereotipata e sempre più contemporanea. Nelle loro cucine, si fa sperimentazione, si abbandonano le regole prestabilite, si cerca nuova ispirazione, si tradisce la tradizione per renderla sempre più attuale. I loro piatti, eleganti e innovativi, in cui si fondono l’evoluzione della tecnica, il gusto del nuovo e la creatività personale, vogliono essere una sintesi del percorso intrapreso dalla cucina siciliana verso la modernità».

Gli chef presenti con le proprie ricette nel libro sono Piergiorgio Alecci, Gaetano Basiricò, Giuseppe Biuso, Nunzio Campisi, Vincenzo Candiano, Giuseppe Costa, Pietro D’Agostino, Massimo D’Anna, Patrizia Di Benedetto, Paolo Di Domenico, Anna Fichera, Giuseppe Geraci, Alessandro Ingiulla, Tony Lo Coco, Gaetano Nanì, Giovanni Santoro, Angelo Treno, Marcello Valentino, Alfio Visalli. Ai loro piatti sono stati abbinati i vini di alcune cantine siciliane come le aziende Vinisola e Colosi. La scelta è stata affidata ai due sommelier Fisar di Roma Rosario e Luca Improta.

«Storie e sapori di Sicilia è una lettura non solo gradevole, ma anche e soprattutto di grande interesse – aggiunge l’editore, Alberto Bonfirraro –. E per noi è un grande piacere poter contribuire a far conoscere la storia della Sicilia attraverso la sua rinomata cucina. Una golosa chiave di lettura che siamo certi affascinerà i nostri lettori».

Il libro sarà presentato il prossimo 10 dicembre al Mercato San Lorenzo a Palermo, alle ore 17.30. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti con obbligo di possesso di green pass.