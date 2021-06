La strada del vino del Val di Noto premiata a Roma

Roma - All’interno del parco archeologico del Colosseo, nella magnifica “curia Iulia”, antica sede del senato romano, si è svolta la premiazione della 15ma edizione del “Premio Margutta - la via delle arti”, un riconoscimento, ideato e curato da Antonio Falanga e Grazia Marino, per tanti protagonisti del mondo delle arti, della cultura e dell’informazione. Tra i premiati il direttore del tg2 Gennaro Sangiuliano, Gian Marco Chiocci Direttore dell’Agenzia di stampa multicanale ADN Kronos; Luca Barbarossa per la Sezione Musica.

E poi ancora, Daniele Liotti, Carlotta Proietti, figlia di Gigi, Serena Bortone conduttrice di Rai uno e tanti altri. Nelle sezione “Italian Style”, che vuole dare un riconoscimento ad attività imprenditoriali che si sono distinte per la loro capacità di programmare il futuro è stata premiata “La strada del vino del Val di Noto” che sta lavorando intensamente per un rilancio del brand e dei valori che ne costituiscono l’anima. A ritirare il premio il direttore Frankie Terranova che ha dichiarato “il Val di Noto oltre alle straordinarie bellezze architettoniche, culturali e paesaggistiche ha nei “sapori” un’eccellenza che è frutto di saperi cui i nostri soci, con passione e tenacia, lavorano con capacità innovativa riuscendo a coniugare memoria ed avanguardia, capaci di guardare al mercato senza rinunciare ai propri valori”.

Rimasto in Sicilia, il presidente, Massimo Padova, che ha seguito in diretta la premiazione ha affermato di voler dedicare questo premio ai tanti giovani e alle tante donne del nostro sodalizio. “Sono sicuro - ha concluso - che questo importante riconoscimento sarà un ulteriore occasione per un rinnovato entusiasmo che stiamo riscontrando nel lavorare insieme per obbiettivi sempre più ambiziosi”.