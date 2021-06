La superLuna fragola a marina di Modica

Modica - Pubblichiamo la foto della superLuna che stasera ha dato spettacolo di se a Marina di Modica. Le tribù dei Nativi americani la chiamavano Luna delle fragole perché cade nel breve periodo di raccolta di questi frutti, mentre in Europa era meglio nota come Luna delle rose. Lo spettacolo (che prende vita quando la Luna piena si trova in prossimità del punto più vicino alla Terra, il perigeo) è iniziato stasera al tramonto del Sole.

Quella di oggi è per l'emisfero boreale la Luna piena più bassa dell'anno, per via della sua posizione celeste decisamente meridionale, tipica della Luna piena prossima al solstizio d'estate.