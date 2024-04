La Tac di Modica diventa un giallo

Modica - Annunciata da anni con proclami e annunci spot, la seconda nuova TAC in dotazione all’Ospedale Maggiore di Modica e in particolare a servizio del Pronto soccorso rischia di diventare un giallo. Ampiamente pagata e saldata al fornitore, installata regolarmente e collaudata nel gennaio scorso. Ma non può essere attivata. Perchè?

È costata complessivamente circa 450 mila euro, tra costi di progettazione, adeguamento dei locali che la ospitano, fra impiantistica e apparecchiatura. Il 7 dicembre corso un post dell’onorevole Ignazio Abbate (ma non la direzione dell’Asp) informava la cittadinanza: “Con l’installazione della seconda apparecchiatura specialistica – commentava l’Onorevole Abbate – dotiamo il presidio ospedaliero modicano di due TAC di ultimissima generazione che permettono di sopperire alle esigenze interne dei reparti ma anche a quelle esterne, andando così a smaltire lunghe liste d’attesa”.

Il copione degli annunci urbi et orbi contagia anche la sindaca di Modica, Maria Monisteri, la quale in data 20 gennaio 2024 comunicava che “la nuova Tac al Pronto soccorso è completa e già efficiente oltre a 99 ore in più per la specialistica ambulatoriale nel distretto sanitario di Modica. E’ ufficiale e tutto questo conferma l’eccellenza di un impegno tanto costante quanto efficace e di risultati tangibili dell’onorevole Ignazio Abbate, con palesi ricadute positive che esso produce per la sanità della nostra città e di un intero comprensorio”.

Mesi di attese, vane. La Tac è lì, a ridosso dei locali che ospitano il pronto soccorso. Ma non viene attivata e messa in fuzione. L’Asp, tace. Ma fino a quando?