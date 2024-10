La telemedicina al servizio dell'Africa, nel ricordo di Raffaela Bonomo

Cernobbio, Como - Oggi, nella prestigiosa cornice di Cernobbio, dove è in corso la Comolake 2024, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi dell'ASP di Ragusa, Walter Morale, ha partecipato al panel "La telemedicina al servizio dell'Africa". Il dott. Morale ha testimoniato l'impegno della sua ultima missione sanitaria (assieme all'associazione Ripartiamo APS) in Madagascar, dove, fra le tante cose, ha offerto un aiuto concreto alla nefrologia malgascia a supporto delle condizioni dei pazienti emodializzati.

Nel Paese in cui "la sanità è un lusso", inoltre, il primario ha introdotto alcuni strumenti diagnostici (come un elettrocardiografo semiautomatico donato dall'Ortopedia di Modica in memoria di Raffaela Bonomo (infermiera del reparto scomparsa prematuramente), per effettuare degli esami specialistici più approfonditi, utili a salvare delle vite.