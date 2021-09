La Top 10 dei Gadget Più Popolari del 2021

Gadget: le tendenze del 2021

Apprezzati da tutti, i gadget sono oggetti promozionali che in tantissimi amano ricevere. Durante tutto il 2020, come poteva essere prevedibile, gli articoli aziendali più richiesti sono stati tutti quelli legati alla protezione e alla salute, come mascherine personalizzate o gel disinfettanti.

Nell’anno in corso 2021, se è vero che le previsioni sono ancora alquanto confuse, grazie alla campagna vaccinale che ha portato ad un alleggerimento delle restrizioni sanitarie, si possono rilevare alcune possibili tendenze al di là dei gadget promozionali dedicati alla salute e protezione.

Molte aziende incominciano a vedere la luce alla fine del tunnel e di conseguenza stanno puntando su gadget promozionali e personalizzati nuovi.

I gadget personalizzati più popolari

Scegliere i gadget personalizzati perfetti per promuovere un marchio può essere stressante soprattutto per la varietà di articoli promozionali disponibili. Il modo migliore per selezionare i prodotti promozionali perfetti per un'attività commerciale è guardare quali gadget i consumatori conservano e utilizzano ripetutamente.

Vediamo insieme quali sono gli articoli promozionali più popolari tra i consumatori in questo 2021.

Top 10 dei gadget più richiesti del 2021

1. Prodotti promozionali rispettosi dell’ambiente

I gadget ecologici rappresentano una tendenza in costante aumento negli ultimi anni. L’attenzione alla sostenibilità continua a dominare il comportamento e i valori dei consumatori. L’anno scorso, quasi un terzo delle donne ha affermato di aver acquistato articoli più sostenibili rispetto all’anno precedente.

Puntare su gadget personalizzati sostenibili è un investimento saggio per le aziende che desiderano migliorare l’immagine del brand.

2. Shopper personalizzate

Nella top ten dei gadget più richiesti del 2021 ci sono sicuramente le shopper personalizzate, in particolare quelle di cotone, TNT e juta. Nella scelte delle shopper, 3 sono i fattori principali da considerare: la qualità, l’utilità e l’attrattiva.

Investendo in una shopper personalizzata che abbia queste tre caratteristiche, è molto più probabile che la borsa venga utilizzata più frequentemente. I posti migliori sono le aree affollate come i negozi di alimentari o il centro commerciale, il che le rende un articolo con un alto potere di permanenza.

3. Mascherine

Dato che non dovrebbero scomparire in tempi brevi, le mascherine sono sia un prodotto promozionale intelligente su cui investire, sia un prodotto utile e necessario per i consumatori. Una mascherina protettiva di alta qualità, attraente e alla moda ha l’opportunità di dare al marchio un enorme aumento di visibilità.

4. Tecnologia - Unità USB promozionali

I dati rilevano che il 56% dei consumatori sceglierebbe una chiavetta USB rispetto a un power bank. Ci sono articoli che sono sempre dei best seller per una serie di motivi, ed è importante non dimenticarlo. Le chiavette USB sono versatili, utili e le persone le conservano.

5. Capispalla promozionali

I capispalla promozionali vengono conservati dai consumatori in media per 16 mesi. In quel periodo generano circa 6.100 impressioni per articolo. Sono 6.100 occhi che vedranno il brand e gli faranno acquisire visibilità.

6. T-shirt stampate personalizzate

I consumatori conservano le t-shirt per una media di 14 mesi, il che le rende un prodotto promozionale con una delle capacità di permanenza più lunga.

La crescente domanda di individualità è probabilmente uno dei motivi per cui le t-shirt continuano a rimanere molto richieste.

7. Borracce promozionali personalizzate

Le borracce promozionali personalizzate sono un altro gadget promozionale popolare che sarà sempre utile. Ancora una volta, è merito dell’attenzione nei confronti della sostenibilità: alle bottiglie di plastica si preferiscono le borracce.

Molto popolari anche le borracce termiche che mantengono le bevande calde e fredde.

8. Gadget per lo smart working

Con il passaggio allo smart working, gli articoli per la scrivania continueranno ad essere molto richiesti. Il fattore più importante per i consumatori? L’utilità.

Molto indicati per la regalistica “interna” alle aziende per rafforzare senso di appartenenza verso il brand. È necessario pensare a prodotti a cui i dipendenti potrebbero avere facile accesso in ufficio, ma non necessariamente a casa, fornendo loro tutto ciò di cui hanno bisogno per la loro giornata lavorativa, è molto più probabile che il gadget promozionale venga visto come un articolo da tenere assolutamente.

9. Cappelli stampati personalizzati

Il cappello personalizzato offre un’esposizione ottimale del marchio. I cappelli possono essere indossati dentro e fuori, giorno dopo giorno. Ciò consente loro di essere esposti a un pubblico diverso, in momenti diversi in luoghi diversi. Inoltre, i cappelli possono essere indossati per giorni consecutivi e in periodi dell’anno differenti.

10. Antistress

Abbiamo tutti molto da destreggiarci ogni giorno e può essere facile sentirsi sopraffatti. Non c’è da meravigliarsi se il 75% delle persone ha sperimentato livelli di stress da moderati ad alti solo nell’ultimo anno. Una palla antistress non risolverà tutti i problemi, ma è un passo nella giusta direzione.

È possibile ordinare palline antistress personalizzate che si adattano alla tua attività, come palline antistress a forma di cibo per ristoranti e aziende alimentari. Questi gadget sono un modo morbido e divertente per promuovere un’attività.

Quindi quale trend di prodotto promozionale per il 2021 è giusto per la tua attività?

È importante ricordare che ogni settore, azienda e cliente è diverso. Non tutti questi gadget conquisteranno il tuo acquirente ideale. Bisogna selezionare i prodotti e le tendenze più in linea con i valori del brand che si desidera veicolare.

Ecco alcuni dei fattori chiave da tenere a mente per scegliere i gadget promozionali più efficaci per un marchio:

· Alto potere di tenuta.

· Utilità.

· Funzionalità.

Una tendenza che trova sempre più conferme in questo 2021 è poi l'acquisto digadget personalizzati online gadget personalizzati online. Vi sono molti siti web che rispondono a queste esigenze fra i quali segnaliamo BSI Gadget, tra i più completi per varietà di offerta e competitivi nel prezzo.

