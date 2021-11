La Top10 dei ristoranti a Comiso, secondo gli americani VIDEO

Comiso – Restaurant Reviews Worldwide, canale statunitense di food che ha in playlist migliaia di Top10 di ristoranti di ogni parte del mondo, pubblica a sorpresa su Youtube una puntata dedicata alla città di Comiso, che avendo un aeroporto può essere battuta da turisti e viaggiatori stranieri dopo un lungo volo.

La classifica, in realtà, prende in considerazione anche steak-house e fast-food giacche “restaurant” è un termine inglese molto generico ed è redatta con un gusto “internazionale”, per tutte le tasche, in cui abbondano sequenze con hamburger e pizze.

L’elenco, inoltre, fa parecchia confusione a livello provinciale recensendo altre località del territorio: al primo posto si piazza infatti il Country West Saloon, che è un locale argentino e si trova a Marina di Ragusa. Che ci vogliamo fare, sono americani…