È la Uiltec Uil il primo sindacato dello stabilimento Eni Versalis a Ragusa

Ragusa - Con 40 voti di lista e il 34 % dei consensi complessivi, la Uiltec si conferma tra i lavoratori della chimica ragusana di Eni, chiamati oggi al rinnovo delle rappresentanze aziendali unitarie, il primo sindacato in assoluto dello stabilimento. Giuseppe Bisceglia della Uiltec è il più votato tra i candidati delle 4 confederazioni della chimica di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, con 30 preferenze uniche e nominali.

“Premiato il lavoro e l’impegno quotidiano messo in campo dalla nostra organizzazione, commenta il segretario territoriale Giuseppe Scarpata, in un contesto economico e sanitario tutt’altro che felice dopo due anni di pandemia e crollo anche verticale dei mercati di settore. Abbiamo vissuto momenti di sincera apprensione nell’industria ragusana, per i lavoratori e per gli assetti industriali, ma guardiamo al domani con più consapevolezza del nostro ruolo e forti della fiducia che hanno voluto ancora accordarci i lavoratori. I nostri auguri di buon lavoro agli eletti tutti.



Hanno preso voti, la Femca Cisl 33, la Filctem Cgil 32 e la Ugl chimici 13.