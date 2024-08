La V C del liceo scientifico Marconi 45 anni dopo

Scicli - Gli ex ragazzi della V C del liceo Marconi si sono reincontrati con alcuni dei loro insegnanti dopo 45 anni. Da sinistra, Giorgio Frasca, Tino Puccia, Mariuccia Lorefice, Mariarosa Musumeci, Guglielmo Portelli, gli insegnanti Giovanni Rosa, Carmelo Scifo, Scillieri, poi Guglielmo Lorefice, Cettina Padua, Guglielmo Carrubba, Maria Alfieri, Concetta Avola, Riccardo Alfieri Nell'altra foto, come eravamo nel 1979.