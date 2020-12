"La variante del virus circola da novembre, i tamponi vanno aggiornati"

La variante inglese del coronavirus circola da oltre un mese. Tre sequenze di campioni raccolti in Danimarca e uno in Australia, prelevati a novembre, sono risultate collegate ai focolai divampati in Gran Bretagna nelle ultime settimane a causa del ceppo mutato, che hanno costretto il premier Boris Johnson alla serrata totale. Il rapporto pubblicato sul sito del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) indica che si è già "verificata una sua diffusione internazionale, anche se non se ne conosce l'estensione".

Per questo, i laboratori europei dovranno ricontrollare e aggiornare i nucleotidi usati nei vari metodi diagnostici del SarsCov2, quali i tamponi molecolari e i test antigenici rapidi. Il grosso problema è infatti che, d’ora in poi, tutti i nuovi casi di Covid registrati andranno sottoposti a un ulteriore esame per appurare se si tratti o meno del nuovo ceppo: una mole di lavoro insormontabile che, senza una nuova versione di tamponi e test, allungherebbe all’infinito tempi e costi.