La villa amata da Moravia e Olivetti in vendita sulla costiera amalfitana

Positano - Incastonata nel cuore della Costiera Amalfitana, questa straordinaria dimora panoramica è una delle ville più belle dell’intero litorale, affidata per la vendita in esclusiva a Lionard Luxury Real Estate con asking price di 26 milioni.

In posizione privata e tranquilla, offre oltre 800 mq di spazi interni, suddivisi tra una villa principale, un appartamento indipendente e una guest house, circondati da uno splendido spazio esterno di circa 700 mq. La proprietà si estende su più livelli terrazzati che si fanno strada dolcemente tra spiazzi e giardini verso il mare sottostante, offrendo un solarium privato e l’accesso esclusivo e diretto alle acque cristalline del mediterraneo. Situata a Positano, location d’eccellenza della “Divina Costiera”, la villa fu costruita nel 1963 e si distingue per l'utilizzo di materiali pregiati commissionati a diverse eccellenze italiane. Le sale sono adornate con ferro battuto, rubinetterie in ottone e pavimenti in maiolica. Meta favorita di personalità di spicco, attratte dalla bellezza incomparabile della proprietà, dalla privacy garantita dalla sua posizione dominante sulla costa e dal suo accesso privato al mare, la villa ha fatto da cornice ai ricevimenti più memorabili degli anni settanta e ottanta. Negli anni ha ospitato intellettuali, artisti e personaggi illustri del panorama culturale e politico italiano come Roberto Olivetti, Sergio Vacchi, Inge Feltrinelli e Alberto Moravia, innamorato a tal punto della Costiera Amalfitana da arrivare a definirla "un sogno che non sembra vero". La villa si presenta oggi come il risultato di un accurato progetto di ristrutturazione e ricerca. Disposta su tre livelli, presenta ambienti pregiati e davvero unici, curati in ogni dettaglio, arredati con stile e ricchi di particolari. Spiccano le splendide maioliche dipinte a mano, capaci di donare luce ed estro ad ogni stanza. All'esterno si snodano sentieri naturali in discesa verso il mare. Tra pergolati di bouganville e splendide piante dalle mille sfumature, si attraversano giardini con alberi di limone, zone relax, un’area barbecue e un’area fitness coperta. Il solarium privato offre due terrazze arredate e angolo bar, con interfono collegato alla villa. Da qui è garantito l’accesso diretto al mare, sia per tuffarsi e assaporare il tocco dell’acqua cristallina e del sole sulla pelle, sia per partire in barca ed esplorare gli angoli nascosti della costa, grazie all’attracco privato.