La vittoriese Larissa Iapichino oro agli Europei Indoor. Salta 6.94 e batte la mamma Fiona May

Apeldoorn, Paesi Bassi - Larissa Iapichino agli Europei Indoor di atletica leggera di Apeldoorn straccia tutte le avversarie e con uno splendido 6.94 conquista una sontuosa medaglia d'oro. Larissa Iapichino, figlia del vittoriese Gianni e della pluridecorata saltatrice in lungo Fiona May, ha dimostrato una determinazione e una concentrazione eccezionali durante la competizione. Dopo un avvio con un salto di 6,71 metri, ha migliorato la sua prestazione, ottenendo la misura vincente di 6,94 metri al terzo tentativo. Questo risultato non solo le ha garantito la medaglia d'oro, ma l'ha anche portata a soli tre centimetri dal suo personale, stabilito due anni fa.

La vittoria di Larissa Iapichino è particolarmente significativa perché arriva 27 anni dopo il successo della madre, Fiona May, che vinse l'oro agli Europei indoor del 1998 a Valencia con un salto di 6,91 metri. Larissa ha superato di tre centimetri il risultato della mamma, dimostrando di essere una degna erede della sua tradizione sportiva.

"Sto per svenire, è stata una gara difficile e veloce. Ma è stato bellissismo, ci ho creduto fino in fondo, volevo andare lì e spaccare tutto", le parole di Iapichino al primo titolo senior dopo i successi nelle giovanili e l'argento al coperto due anni fa. "Sono fiera di me stessa. Oggi c'era da prendere la medaglia e ci ho creduto fino in fondo in quella più bella. Mamma Fiona? L'ho battuta, ho vinto il titolo con 3 centimetri in più... Dedico l'oro a tutti quelli che sono resilienti in quello che fanno, come ho fatto io, mi sono rialzata e non ho smesso mai di provarci".