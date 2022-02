Ladri, e avvoltoi, nella proprietà del poliziotto morto a Modica

Modica - La Procura della Repubblica di Ragusaha restituito la salma di Corrado Puglisi (63 anni) alla famiglia dopo l’autopsia eseguita a distanza di sette giorni nell’obitorio dell’Ospedale Maggiore. Si attendono gli esiti per sapere se le cause del decesso siano riconducibili al vaccino anti covid.

Lunedì, intanto, sono stati fissati i funerali dell’ex poliziotto, originario di Rosolini ma residente a Modica, città dove era stato in servizio presso il locale commissariato. Le esequie saranno celebrate nella Chiesa di San Luca alle 10.

Intanto, ad appena una settimana dalla scomparsa di Puglisi, si è verificato un fatto increscioso. “Non tanto per l’accaduto – scrive il figlio dell’uomo -, che purtroppo potrebbe essere cronaca di tutti i giorni, ma per la tempistica, che maggiormente mi ha turbato e indotto a reagire con determinazione e chiedere a gran voce che sia fatta giustizia. È accaduto che alcuni malfattori, da autentici avvoltoi, in totale spregio al grave lutto familiare che ci ha colpiti, in un momento delicato in cui la mia famiglia è impegnata nelle procedure disposte dalla Procura per gli accertamenti del caso, non hanno perso tempo ed evidentemente, appresa la notizia della scomparsa di mio padre, hanno ritenuto – pensando che la nostra proprietà in Contrada Tagliati a Rosolini fosse ormai incustodita- di entrare in azione per assicurarsi i macchinari e gli attrezzi agricoli presenti nella casa rurale attigua al nostro aranceto. Tante volte il mio caro papà mi aveva esortato ad apporre delle telecamere e proprio a seguito della sua scomparsa, anche per onorare la sua richiesta fino a quel momento rimasta inevasa, ho posizionato sui luoghi due telecamere che, visto l’accaduto, sono state provvidenziali, perché mi hanno consentito, in quanto collegate al mio telefono, di risalire al misfatto”.