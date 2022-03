Lady Diana: in mostra un ritratto inedito della principessa

Quanto ancora c'è da raccontare su Lady Diana? Uno scatto inedito della principessa Diana Spencer è esposto a Kensington Palace da ieri, 4 marzo. La foto fa parte di una nuova mostra ed è stata recuperata dall’archivio personale del fotografo che l’ha realizzata 30 anni fa.

Un sorprendente ritratto in bianco e nero ci restituisce un’immagine inedita della Principessa Diana, icona di stile e umanità che tutti noi non abbiamo mai dimenticato. L’occasione è una mostra sulla Royal Family che ha aperto al pubblico lo scorso 4 marzo e che – ne siamo certi – attirerà tantissimi visitatori.

Il mondo non ha mai dimenticato Diana Spencer e continua a ricordarla, a celebrarla. La principessa è morta il 31 agosto 1997: fatale le è stato il tragico incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l'Alma, a Parigi. Nella memoria collettiva è immortale, sia per il suo ruolo all'interno della famiglia reale che come donna. La principessa, amatissima dal popolo, si è imposta per il suo animo caritatevole, per il suo costante anelito alla libertà, per il costante aiuto in nome dei più sfortunati attraverso numerose opere di beneficenza. Ma anche per lo stile. È diventata una vera e propria icona fashion: i suoi gioielli e abiti hanno fatto la storia. Uno su tutti: il famoso revenge dress, il vestito della vendetta ancora oggi avvolto nella leggenda. Questa estate ricorreranno i 25 anni dalla sua morte. Per l'occasione è stata realizzata una statua in suo onore, commissionata da William e Harry, che l'hanno fortemente voluta. È stata inaugurata l'estate scorsa, quando Lady D avrebbe compiuto 60 anni. Non è il solo evento che vede protagonista la principessa triste. È in uscita il film Spencer a lei dedicato, interpretato da Kristen Stewart e sta per essere inaugurata una mostra a Kensington Palace.



La foto di Lady Diana mai vista prima, in mostra un ritratto inedito

Ieri, 4 marzo ha aperto le porte al pubblico una mostra organizzata a Kensington Palace in onore della famiglia reale. I visitatori troveranno esposte tantissime foto, dal regno della regina Vittoria ai giorni nostri. L'esposizione infatti esplorerà il longevo rapporto della famiglia reale con la macchina fotografica. Un rapporto che prosegue tutt'ora. Proprio di recente è stata Kate Middleton a farsi fotografare in occasione del 40esimo compleanno: ha scelto Paolo Roversi. Nei tre ritratti ufficiali la duchessa di Cambridge indossa le creazioni di Sarah Burton per Alexander McQueen, la sua Casa di moda preferita e sfoggia dei gioielli appartenuti proprio a Lady Diana.

Una foto in particolare della mostra ha già attirato una certa curiosità. Si tratta di uno scatto inedito di lady Diana, mai visto prima, realizzato dall'acclamato fotografo David Bailey nel 1988 e commissionato dalla National Portrait Gallery. L'immagine in bianco e nero ci restituisce una Diana apparentemente distratta, assorta nei suoi pensieri: distoglie lo sguardo dallo spettatore, non guarda dritta in camera e si percepiscono tutta la sua delicatezza, il riserbo. Di tutte le foto scattate in quella sessione, questa è l'unica che non è mai stata mostrata al pubblico. Il fotografo l'ha conservata gelosamente nel suo archivio personale e ha solo ora deciso di condividerla col mondo.