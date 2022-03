Laghetti di Marinello prosciugati, l’acqua si ritira dall’Isola VIDEO FOTO

Patti, Me – È sparito uno dei laghetti della riserva naturale più famosa del messinese, quella di Marinello, che vediamo prosciugata dall’acqua nel filmato condiviso in rete dal blog BellaSicilia. L’ennesimo episodio in pochi giorni di “siccità”, nonostante sull’Isola non siano mancate piogge di recente.

Nelle foto allegate: l’area di Marinello com’era prima e i lungomari di Milazzo e Ganzirri ieri, sempre in provincia di Messina. Un altro fenomeno “inspiegabile”, come la secca di Sciacca e la bassa marea a Punta Secca?