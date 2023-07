Landini a Ragusa, incontro con i lavoratori della Metra

Ragusa - Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, ha partecipato anche a un’assemblea presso la Metra di Ragusa, industria dell'alluminio, dove sono stati affrontati temi come i contratti e il potere d’acquisto dei salari.

È emersa la richiesta dei lavoratori di un aumento reale delle retribuzioni, prendendo come esempio il modello tedesco in cui il governo invita attivamente il settore privato ad aumentare le retribuzioni per far fronte all’inflazione e al caro vita. E' stata evidenziata la necessità che il governo italiano segua una logica simile e promuova politiche che favoriscano il rinnovo dei contratti e l’aumento delle retribuzioni.

Prima a Ragusa in assemblea con centinaia di lavoratori metalmeccanici, subito dopo nel cantiere edile per la costruenda arteria stradale Ragusa-Catania. Maurizio Landini ha parlato di Paese reale, rivendicaazione del salario minimo, del rinnovo dei contratti, e ancora della carta universale dei diritti e del nuovo statuto dei lavoratori.