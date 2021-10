Lascia la macchina e va, al ritorno troverà una sorpresa FOTO

Catania - Una Golf interamente ricoperta di post-it gialli e rosa, incollati con una minuzia maniacale, parcheggiata oggi in piazza Ogninella, nel centro di Catania (foto 1), da un passante, Riccardo Ragusa, che ha colto tre ragazze intente all’opera, senza avere il coraggio di chiedergliene il motivo o il significato. Dopo la jeep senza porte in via Sant’Agostino, un’altra “bella” sorpresa attende dunque un proprietario al rientro. Certo questa molto meno grave, anche se avrà un bel da fare a staccarli tutti.

Non mancano tuttavia precedenti del genere in Sicilia, specie nella provincia catanese: nel 2017 ad Aci Catena, in via Dietro le Mura, un innamorato tappezzò di foglietti adesivi la Suzuki dell’amata (foto 2) per riconquistarla; nel 2019 in via Crociferi, nel capoluogo etneo (foto 3 e 4), fu invece una giovane a rivestire l'utilitaria del futuro marito di pizzini con scritte "I love you". Nel 2016 a Siracusa un’auto in sosta su corso Gelone (foto 4) fu ricoperta di post-it, ma in quel caso si trattò di uno scherzo a un amico.