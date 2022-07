Latina-Comiso, 900 km in bici per firmare il contratto

Comiso - 893 km: è la distanza che separa le città di Cisterna di Latina, nel Lazio, e Comiso. Il paese laziale è dove è nato Riccardo Nardi, playmaker classe '98; il comune ragusano è dove giocherà la prossima stagione, nella locale squadra di basket.

Il 24enne, grande appassionato di ciclismo oltre che di pallacanestro, ha pianificato il lungo tragitto su due ruote in 6 giorni. Ed è andato a firmare così il suo prossimo contratto in serie C, in bici. Complimento al ragazzo per lo spirito d'iniziativa e in bocca al lupo da Ragusanews!