Latina, ragazza azzannata e uccisa da due cani randagi

Latina - Una giovane donna è stata azzannata e uccisa da due cani stanotte a Latina, in strada Piccarello, alle porte della città. Secondo una prima ricostruzione la ragazza, di origine nigeriana, è stata assalita dai cani nel giardino di una casa abbandonata. Alle urla della giovane è stato dato l'allarme, in strada Piccarello è intervenuta la polizia, un agente ha esploso un colpo di arma da fuoco per allontanare i cani, la giovane è stata soccorsa e trasportata in ambulanza al Santa Maria Goretti, ma a causa delle gravissime ferite è morta poche ore dopo all'ospedale.