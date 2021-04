Laura Boldrini, oggi sarà operata di tumore. La famiglia

Roma - Sarà operata oggi per l'asportazione di un tumore la deputata del Pd Laura Boldrini (Macerata, 1961), già presidente della Camera e terza carica dello Stato.

«Dopo giorni e giorni di accertamenti è arrivata la notizia che più temevo, che ogni persona maggiormente teme», scrive l’ ex presidente della Camera sul suo profilo Facebook, quasi scusandosi per questo intervento che la terrà lontana dalla politica. Non sarà una operazione lieve, lo dice lei stessa parlando di settimane e settimane che la porteranno lontana dai suoi impegni parlamentari e politici, spiegando che è proprio «per questo motivo che ho voluto rendere nota la mia malattia, perché dovrò stare lontana dai lavori della Camera per l’intervento e poi mi attende un cammino di cure e di riabilitazione».

«Ho paura? Sì un po’ di paura». Non ha dubbi: «Penso che chiunque al mio posto avrebbe paura. Al tempo stesso però ho una grande fiducia in chi mi opererà e ho anche la determinazione di combattere per ritornare presto alla normalità della mia vita».

Cinque anni fa l'operazione alla tiroide

Laura Boldrini subì un intervento alla tiroide nel 2016, nel reparto di endocrinologia dell’ospedale Cisanello di Pisa.

Accanto a Laura la figlia Anastasia

Accanto a Laura Boldrini c'è la figlia Anastasia, oggi diciottenne. Purtroppo, nel 2011, nel breve volgere di un anno, Laura Boldrini ha perso il padre, la madre, l'unica sorella e una zia, cui era legatissima, per un'identica, crudele malattia.