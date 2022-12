Lavorare 4 giorni ma per un’ora in più. Settimana corta di Intesa San Paolo

Torino - Intesa Sanpaolo cambia: l'azienda proporrà alle persone del gruppo in Italia un nuovo modello organizzativo del lavoro. Tra le principali novità, un'evoluzione dello smart working con la possibilità di lavoro flessibile fino a 120 giorni all'anno, senza limiti mensili e la settimana corta di 4 giorni da 9 ore lavorative a parità di retribuzione, su base volontaria e compatibilmente con le esigenze tecniche - organizzative e produttive della Banca.

Lo rende noto la banca. La nuova organizzazione va incontro alle «esigenze di conciliare gli equilibri di vita professionale e lavorativa e dimostra attenzione al benessere del personale».

Da gennaio 2023, le persone che lavorano in Intesa Sanpaolo, potranno individualmente accedere a queste modalità, ulteriormente migliorative rispetto a quelle attuali, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali. Sarà anche avviato un periodo di sperimentazione in circa 200 filiali. Il confronto con le organizzazioni sindacali, pur svolgendosi in maniera «proficua e costruttiva, non ha trovato una condivisione sul complesso dei contenuti, ma Intesa Sanpaolo, confermando l'attenzione alle persone del Gruppo, continuerà a proporre le migliori soluzioni a chi lavora nella prima banca italiana, introducendo le novità da gennaio 2023», spiega la Intesa Sanpaolo in una nota.

Intesa Sanpaolo, primo datore di lavoro privato in Italia con 74 mila persone (96 mila nel mondo), vuole far fronte ai «cambiamenti in atto - aggiunge la banca - del settore bancario e finanziario proponendo soluzioni e strumenti, nell'ambito del quadro normativo, all'avanguardia in materia di organizzazione del lavoro, in linea con il suo impegno costante per il benessere e l'inclusione che posiziona il Gruppo ai vertici mondiali dei principali indici internazionali».