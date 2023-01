Lavoro, sicurezza e certificazioni, una soluzione: Pmi Centro Servizi

Scicli - Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, insieme ai dati raccolti dall'INAIL negli ultimi 12 mesi, spinge a una doverosa riflessione.

Sono quasi mezzo milione le denunce di infortuni sul lavoro in un anno, quasi mille con esito mortale, mentre si registra un aumento delle patologie di origine professionale (ben + 7.9% nell’ultimo anno) che impone alle aziende e ai datori di lavoro una sempre più stringente attenzione all'argomento e, soprattutto, l'adozione di azioni reali e concrete per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Occorre oggi, come non mai, diffondere una vera e propria cultura della sicurezza, realizzabile solo attraverso l'informazione e la formazione.

“Siamo coscienti di quanto sia difficile orientarsi al meglio in questo complicato e cavilloso settore ed è per questo che PMI Centro Servizi - spiega il presidente dell’Associazione, Dario Mallo - si propone al territorio come un punto di riferimento per la crescita di aziende (di qualsiasi dimensione e indipendentemente dal settore di appartenenza) in totale sicurezza, nell'ottica di un continuo miglioramento, grazie alla progettazione di sistemi di gestione e di prevenzione proattiva (il rilascio delle certificazioni ISO 45001).

Sono 300 sino ad oggi le nostre aziende associate, con oltre 1400 lavoratori tutelati, grazie all'operatività di un team altamente specializzato e a importanti partnership come quella con la ASI srl e altri professionisti del settore.

Ci sta a cuore la sicurezza dei lavoratori e delle aziende, vogliamo continuare a crescere facendo crescere le realtà imprenditoriali, nel rispetto delle normative vigenti: questo è il nostro obiettivo per il 2023, affinché questi dati possano finalmente registrare una flessione.

Chi lavora in sicurezza aumenta la sua produttività!"

PMI Centro Servizi è a Scicli in via Colombo 125/A.

https://www.pmicentroservizi.it/corsi-online/contatti/