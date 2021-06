Lavoro:assistenza sindacale su 4 ruote, arriva camper CislFp

PALERMO, 08 GIU Parte oggi da Palermo il primo ufficio mobile della Cisl Fp. Da stamattina a bordo di un camper, operatori e dirigenti sindacali saranno presenti in numerosi posti di lavoro di Palermo e Trapani, per assistenza e consulenza agli iscritti, sia sulle tematiche prettamente professionali, sia sui servizi fiscali e previdenziali erogati dal Caf Cisl e dall'Inas Cisl sul territorio. La prima tappa è stata all'ospedale Ingrassia di Palermo e pochi minuti dopo l'arrivo del camper, un operatore sanitario ha scelto di iscriversi alla federazione del pubblico impiego della Cisl. A mettere in moto simbolicamente questa "macchina sindacale" sono stati il segretario generale della Cisl Fp Palermo Trapani, Lorenzo Geraci, il segretario generale della Cisl Palermo Trapani, Leonardo la Piana, il segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Paolo Montera e il segretario generale della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio. "Da tempo la Cisl ha scelto di essere fisicamente vicina ai lavoratori, rafforzando la propria presenza a livello territoriale ha dichiarato Lorenzo Geraci e le restrizioni imposte dal Covid ci hanno indotto ad accelerare questo processo già avviato. Grazie al sostegno della Cisl Fp nazionale col suo segretario Maurizio Petriccioli, abbiamo potuto acquistare questo mezzo, che sarà a tutti gli effetti una sede del nostro sindacato". Domani il camper sarà prima all'Ospedale di Partinico e poi davanti al comando della Polizia municipale della cittadina. A giugno e luglio sarà presente in tutti gli ospedali, i Comuni e gli uffici pubblici di Palermo e Trapani. (ANSA).