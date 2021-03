Le app WhatsApp, Messenger e Instagram down: non funzionano in tutta Italia

La app WhatsApp, Messenger ed Instagram sono andati in down nel pomeriggio di oggi, 19 marzo. Le app di messaggistica instantanea che si rifanno al colosso Facebook hanno smesso all’improvviso di funzionare mandando in panico le tantissime persone che non hanno più saputo come comunicare tra di loro. Una comunicazione diventata sempre più importante in un momento di pandemia globale. Le app sono down e non funzionano in tutta Italia.

Da tutto il territorio nazionale stanno arrivando segnalazioni sul malfunzionamento delle piattaforme, tutte legate alle aziende di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, e in pochi minuti gli hashtag #instagramdown e #whatsappdown sono diventati trend su Twitter.

La conferma è arrivata anche da Down Detector, su cui sono arrivate segnalazioni da varie regioni, in particolare da Veneto e Piemonte.