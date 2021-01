Le cose che non dovresti mai fare a letto prima di dormire

Una buona notte di sonno è essenziale sia per la nostra salute che per il nostro benessere. Dormire bene ti fa sentire meglio durante il giorno e rafforza il tuo corpo. I problemi legati alla vita quotidiana e da un pò di tempo anche quelli legati alla pandemia, fanno si che si crei in noi uno stato d’ansia che rende difficile il potersi addormentare subito dopo essere andati a letto. I problemi legati all’insonnia non sono però legati solo all’ansia, anche l’obesità, l’alimentazione, insomma possono essere diversi. Il fatto poi che facciamo tante cose, oggi a letto a parte dormire e questo rende il problema ancora più vasto. Tra le cose da non fare prima di dormire, troverai sicuramente alcune cose che fai abitualmente anche tu e che sono delle pessime abitudini che probabilmente non sospettavi nuocessero al tuo sonno, ma ora che lo sai approfittane per iniziare ad evitarle. Per assicurarti di dormire bene la notte, dovresti iniziare col non commettere alcuni soliti errori prima di coricarti. Queste regole di igiene del sonno sono molto semplici da applicare la sera prima di dormire quando sei nel letto per evitare il rischio di insonnia.

Se hai problemi ad addormentarti subito prova a non commettere questi banali errori:



Controllare i social sul cellulare sarebbe da evitare prima di dormire

Siamo ormai molto abituati ad avere sempre il cellulare in mano e lo controlliamo ogni volta che possiamo, non è una buona abitudine e già lo sappiamo ma in particolar modo prima di addormentarsi sarebbe da evitare. I dispositivi elettronici emettono una quantità di luce, specialmente nelle stanze buie che può interferire con la consapevolezza del corpo del giorno e della notte, rendendo così più difficile addormentarsi, la luce blu emessa dai cellulari influenza i livelli di melatonina, inoltre potrebbero verificarsi interferenze dal punto di vista psicologico. Quando consultiamo Instagram, Facebook, Twitter prima di addormentarci potremmo imbatterci in storie, foto, notizie che potrebbero turbarci o alzare i livelli di adrenalina rendendo così più difficile quella sensazione di assoluto relax necessaria per addormentarsi.

Mangiare a letto non fa bene

Fare uno spuntino di notte sembra un’idea golosa ma sarebbe meglio evitarlo perchè mangiare a letto è assolutamente sconsigliato, potrebbero con il tempo annidarsi formiche, scarafaggi, mosche.



Discutere animatamente prima di dormire

Prima di dormire è bene rilassarsi e pensare solo cose positive specialmente dopo una giornata impegnativa, creare litigi e discussioni non fa che alterare il nostro benessere psicofisico creando così angoscia e nervosismo, nemici del sonno. Prova invece a farti le coccole con il partner, anche dopo aver litigato cercate di fare la pace, le coccole fanno bene alla salute, rilasciano endorfine e rallentano la tensione aiutandoti a dormire meglio.



Dormire con i tuoi amici a quattro zampe nel letto

Dormire con il nostro cane fa bene o male? Le risposte in merito sono molto controverse, le persone che condividono il letto con i loro migliori amici pelosi sono felici anche se possibili sono i disagi causati dall’animale per via dei suoi movimenti che possono interrompere il sonno o lo spazio che occupa nel letto. Se soffriamo di asma o allergia allora non è consigliabile dormire in loro compagnia per non peggiorare il problema.