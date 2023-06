Le emozioni in arte dei bambini del Plesso Villa Penna del Dantoni

Scicli - Il progetto “Artisti in erba” ha coinvolto bambini di 4 e 5 anni del Plesso Villa Penna dell’I.C. G. Dantoni di Scicli.

Arte e creatività svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito dell’evoluzione infantile. Attraverso l'arte i bambini sviluppano la propria creatività e trovano spazio per esprimere liberamente la propria individualità.

Il progetto ha educato i bambini al gusto estetico, effettuando percorsi di scoperta di alcuni capolavori famosi per trarne emozioni e sensazioni. Se come dice Paul Klee “l’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è”, le esperienze didattiche hanno avvicinato i bambini al complesso e affascinante mondo dell’arte, per dare loro la possibilità di esprimersi in maniera personale, originale e creativa.

I “piccoli artisti” hanno vissuto la prima esperienza di educazione estetica, attraverso i capolavori di Mirò, con il suo stile magico, fatto di contrasti cromatici, immagini uniche ed essenziali, di Van Gogh con i suoi colori e l’intensità delle sue tonalità, di Paul Klee e Kandinsky, per lavorare con i concetti spaziali ed utilizzare in maniera creativa forme e colori.

Ha concluso il percorso l’arte rivoluzionaria di Pollock dove arte e musica si fondono per dare vita all’opera d’arte e sperimentare insieme ai genitori, le tecniche dell’action painting e del dripping.