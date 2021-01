Le FOTO dell'eruzione dell'Etna

Catania - L'eruzione dell'Etna del 18 gennaio, in una notte in cui il cielo della Sicilia orientale è terso, non è certo passata inosservata con le sue colate, esplosioni e fontane di lava. E in tanti hanno preso macchina fotografica o smartphone per immortalare lo spettacolo offerto dal vulcano, visibile a nord e a sud anche centinaia di chilometri, e postare sui social queste foto mozzafiato. Ecco alcuni degli scatti più belli raccolti sui social.