Le infiorate più belle d’Italia

Con l’arrivo della primavera, preparatevi per lo spettacolo mozzafiato delle infiorate di Primavera: quando ci sono e dove sono le più belle d’Italia. Oggi nonostante ll tempo incerto è ancora possibile visitare l'infiorta a Noto. Ma quali sono lee altre infiorate lungo l'Italia?

Le infiorate Corpus Domini sono delle meravigliose manifestazioni strettamente legate all’arte, alla religione e alla Primavera. Sono numerose le città che ogni anno, in onore di questa festività cattolica, attirano l’attenzione di numerosi turisti per via delle incantevoli composizioni floreali realizzate nelle piazze e nelle principali vie della città.

Le infiorate sono uno spettacolo di forme, colori e profumi da vedere in giro per l’Italia all’inizio della Primavera. Si può costruire un emozionante itinerario turistico che abbraccia fede, tradizioni ed arte. Ecco dove andare!



Le infiorate in Italia sono una realizzazione artistica, fatta di fiori, esposta durante la primavera. Si possono ammirare nel nostro Paese e rappresentano vere e proprie mete per itinerari turistici e culturali. Una ricorrenza religiosa coincide e rappresenta il momento cruciale per questi eventi. Si tratta della Festa del Corpus Domini che in tante località della nostra penisola si celebra appunto con le infiorate. Tuttavia, l’occasione diventa anche momento di sfida tra le località che realizzeranno le infiorate più belle.

Ecco alcune di queste mete che vanno citate per lo spettacolo che offrono.

Da dove nasce la tradizione dell’Infiorata?

La domenica successiva alla ricorrenza della SS. Trinità, nel giorno stabilito dal calendario liturgico della Chiesa Cattolica, si celebra la festività che si adorna con i fiori dell’infiorata. Si tratta di una serie di composizioni artistiche realizzate con i petali, i gambi e altre parti dei fior che ricoprono solitamente il manto stradale o in alcuni casi le basole di vie principale dei paesi che le ospitano. Il significato di questi coloratissimi tappeti floreali rappresenta il mistero dell’Eucarestia.

Infatti, nelle infiorate tradizionali vi sono quadri con scene o personaggi religiosi realizzati mediante tecniche straordinarie che adoperano il fiore. Questo è il simbolo della parte più pura dell’uomo, che esprime l’avvicinamento al mistero religioso. Questa tradizione appartiene a una storia millenaria che fa parte della nostra cultura. In aggiunta, rappresenta un momento di aggregazione e di creatività espresso con un meraviglioso spettacolo di petali colorati.

Dove si trovano le infiorate più belle in Italia?

Per elencare le più belle infiorate passiamo in rassegna le località che offrono questo fantastico spettacolo. Assisi, la città di San Francesco, ha il suo meraviglioso tappeto floreale fino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Anche Spello svolge il suo appuntamento nella via degli artisti, con dei magnifici quadri a tema religioso, per circa 1500 metri. Oltre all’Umbria, ricordiamo Genzano che da l’occasione di godere dell’infiorata nel centro dell’Italia, con 2000 metri quadrati di tappeto floreale. Inoltre, ancora nel Lazio, Alatri vanta l’infiorata più grande del mondo! Con il primato del tappeto floreale più lungo e continuativo pari a 1475,86 metri. Poi ancora l’infiorata di Castelbuono e di Noto. Noto, infine, è davvero un incanto





Noto

Nella Cittadina Barocca si sta svolgendo in questi giorni l’infiorata che è il Saluto Barocco alla Primavera A Noto l’Infiorata vanta un tappetto lungo 122 metri e largo 7 metri circa, di circa 700 mq ha richiesto l’impiego di circa 400mila fiori, tra garofani e gerbere, margherite, i ciuffi di finocchietto ed euforbia, i fiori di valeriana, artemisia e mirto, i ramoscelli d’olivo

Nel luogo unico del barocco siciliano si può ammirare e restare inebriati dai profumi dell’infiorata che ogni anno ha un tema di verso, per questa 44° edizione il Tema è “Noto è Cinema”. Nella terza domenica di maggio si compie lo straordinario evento artistico e culturale dell’infiorata. Lo spettacolo è ancora più suggestivo perché è inserito all’interno di un “quadro” architettonico unico nel suo genere.



Castelbuono

Sempre per rimanere in Sicilia è possibile ammirare l’infiorata a Castelbuono, il paese Madonita celebre per la Manna e per l’alta pasticceria legata a Fiasconaro ai primi di giugno realizza l’infiorata.

Una tre giorni di eventi legati al mondo dell’arte, della creativita’, della bellezza, della natura, dell’ambiente, della cultura e dell’enogastronomia un ricco programma di eventi che si articolera’ da venerdì 5 Giugno a domenica 7 Giugno 2020.

Dall’Umbria alla Sicilia le possibilità per itinerari turistici e culturali spettacolari sono tanti. Mettendosi sulle tracce dei petali si possono ammirare, nella stagione primaverile, i borghi più belli d’Italia, che si colorano offrendo una vista mozzafiato.