Don Pino, le lacrime del Vescovo

Caltanissetta - E' toccato al Vescovo di Caltanissetta Mario Russotto, stamani alle 12, imporre la mitria vescovile a Don Pino la Placa, dopo che Papa Francesco lo ha creato Vescovo di Ragusa. A Resuttano, comune di origine di monsignor Giuseppe La Placa, le campane hanno suonato a festa.

Giuseppe La Placa, Pino per tutti, ha 58 anni, è sacerdote dal 29 giugno 1986, sarà il sesto Vescovo della Diocesi Iblea, la più giovane di Sicilia, che ha appena celebrato i suoi 71 anni essendo stata fondata con bolla di Pio XII Ad dominicum gregem il 6 maggio 1950.

Mons. Mario Russotto ha sottolineato la sua personale stima per Mons. La Placa, riferendosi in modo particolare agli ultimi quindici anni durante i quali il Vescovo eletto di Ragusa gli è stato primo collaboratore.