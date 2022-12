Le origini delle luminarie natalizie

Uno dei tratti più distintivi del Natale sono sicuramente le sue luci. Le festività natalizie senza le luminarie per le strade e sui balconi dei palazzi, senza le lucine sulle vetrine dei negozi e senza un luminoso albero nelle nostre case sarebbe inimmaginabile.

Le luci di Natale regalano un’atmosfera incantata e festaiola alle nostre città, non a caso sono molti i comuni che fanno delle luminarie natalizie un elemento di attrazione turistica nella stagione invernale, basti pensare alla consolidata tradizione di Salerno e Torino, solo per citare i casi più famosi.

Anche all’interno delle nostre abitazioni le luci di Natale infondono magia ed intimità. L’ampia varietà di prodotti che possiamo trovare nelle luminarie natalizie per il 2022 permettono di ricreare in casa, sui balconi e in giardino delle installazioni luminose degne delle migliori luci d’artista.

Ma come nasce questa usanza?

Le prime forme di luminarie natalizie

La luce è da sempre presente nelle celebrazioni della religione cristiana, si pensi ad esempio alla presenza delle candele nei luoghi di culto e alla loro forte valenza simbolica, oppure alle luci che accompagnano le feste dedicate ai santi e alla Madonna.

Non dimentichiamoci infatti che il Natale è in primis la festa che celebra la nascita di Gesù e se nella religione cristiana la luce rappresenta la manifestazione di Cristo, il legame tra luce e Natale è una tradizione che si perde nella notte dei tempi.

Ma venendo all’utilizzo delle fonti di luce come elementi decorativi, possiamo andare a ritroso nella storia fino al diciottesimo secolo per trovare le prime forme di luminarie natalizie. È infatti in quel periodo che troviamo nell’aristocrazia tedesca e inglese le prime testimonianze relative alla decorazione degli alberi con le candele, attaccate direttamente ai rami in modo molto semplice attraverso spilli e cera fusa.

Nei secoli successivi l’usanza si consolidò e fino agli inizi del Novecento venivano impiegate soprattutto lanterne, sfere di vetro e candelabri come supporto per le candele.

Fin qui sono dunque le candele i principali elementi decorativi luminosi che caratterizzavano il periodo natalizio. Servirà quindi un’invenzione rivoluzionaria per cambiare per sempre il volto del Natale.

Tutto cambia con l’invenzione della lampadina elettrica

Dobbiamo la paternità delle luminarie natalizie così come le conosciamo oggi a Edward Hibberd Johnson, non a caso socio di Thomas Edison, l’illustre inventore americano che nel 1879 brevettò un modello di lampadina ad alta resistenza elettrica, molto più efficiente rispetto ai primi modelli che apparirono l’anno prima in Inghilterra ad opera di sir Joseph Wilson Swan.

Il 22 dicembre del 1882 Johnson mostrò per la prima volta nella sua casa di New York un albero di Natale avvolto in un filo di 80 lampadine rosse, bianche e blu della grandezza di una noce. Era il primo albero illuminato elettricamente. Erano le prime luminarie natalizie dell’era moderna.

Un reporter del Detroit Post and Tribune ne scrisse sul giornale e di lì in avanti questa invenzione raccolse molti consensi. Anche il Presidente Cleveland nel 1895 patrocinò il primo albero illuminato con lampadine elettriche alla Casa Bianca.

Nel 1903 la General Electric cominciò la produzione e la vendita dei primi kit pre-assemblati di luci di Natale, ma non era ancora il momento della larga diffusione di questa nuova usanza. C’era infatti ancora molta diffidenza verso la luce elettrica e, soprattutto, per illuminare un semplice albero, si sarebbe dovuta sborsare una cifra pari a 2.000 dollari attuali.

Il successo commerciale fu invece dell’imprenditore italo-americano Albert Sedacca che con la sua NOMA Electric Co. trovò il modo di produrre luci di Natale a prezzi più accessibili e monopolizzò il mercato fino agli anni Sessanta.

Quel che è successo dopo lo conosciamo bene: dagli Stati Uniti le luminarie natalizie si sono diffuse in tutto il mondo e sono diventate uno dei tratti più distintivi del Natale.