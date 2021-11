In molti settori economici, le pale gommate vengono utilizzate per le operazioni di carico e scarico. I vantaggi di tali macchine rispetto ad altre macchine per sollevamento saranno discussi in questo articolo, è possibile visualizzare varie opzioni per le pale gommate per vari tipi di attività passando su link https://machineryline.it/-/pale-gommate--c180 , tra gli annunci di vendita di questi macchinari speciali. Dall'articolo, i lettori impareranno anche a cosa prestare l’attenzione durante un acquisto di macchine, per scegliere una pala gommata affidabile.



Destinazione d'uso e classificazione

La pala gommata è una macchina universale per lo spostamento da un posto all'altro, il carico e lo scarico dei carichi diversi. Così come l'esecuzione di molti altri tipi d 'opera, con un braccio sul quale viene fissato un utensile di lavoro sostituibile situato davanti alla cabina.

Tali macchine sono classificate in base alle seguenti caratteristiche della struttura e caratteristiche di funzionamento

capacità di carico;



tipi della parte di locomozione;



dimensioni d'ingombro;



tipo e potenza del motore;



la struttura del telaio e il modo di rotazione del braccio;

tipo e quantità delle attrezzature



Le pale gommate sono costruite sulla base di trattori gommati e cingolati con motore a benzina, diesel o ibrido. I produttori di macchine speciali producono anche le pale gommate con unità di potenza elettriche. Il telaio di queste macchine può essere costituito da due parti articolate snodate (il braccio di lavoro è fissato alla parte anteriore di esse) oppure può essere intatta, con la possibilità di rotazione laterale.

La capacità di carico delle pale gommate dipende dalle loro dimensioni e potenza del motore. Queste macchine sono utilizzate nei servizi pubblici, l'agricoltura, la costruzione di vari edifici, nei depositi di produzione, così come in altri settori, dove una grande quantità di lavoro deve essere fatta velocemente.

Struttura e il principio di funzionamento

Alta capacità di produzione e multifunzionalità delle pale gommate sono spiegate dalla possibilità di sostituzione velocemente delle attrezzature fissate al braccio di sollevamento, le quali vengono azionate da cilindri idraulici.

Tuttavia, i produttori di tali macchine speciali, per aumentare la produttività, hanno previsto la possibilità di una sostituzione veloce degli accessori e completano le macchine con le seguenti attrezzature ricambiabili:

ganci di sollevamento;



forcheper pallet;



discariche di bulldozer;



pinze per rotoli, botti, tronchi, balle, ecc;



cesoieidrauliche, martelli e trapani;



intagliatore del silos;



fresatrici stradali.





Per la sicurezza dell'operatore durante il lavoro, molti modelli di pale gommate sono dotate di sistemi che proteggono la macchina dal ribaltamento e dalla caduta dei carichi dall'alto, sensori che controllano il peso del carico sollevato, che avvisano l'operatore in caso di sovraccarico . Il vetro panoramico della cabina è destinato ad una buona visibilità del luogo di lavoro. Il comfort dell’operatore è garantito da un sedile regolabile, aria condizionata, la radio e leve di comando o joystick comodamente posizionati, inoltre da un pannello strumentale, sul quale vengono visualizzati tutti i parametri operativi della macchina.