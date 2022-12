Le pizze di Shalari a casa tua in mezz’ora o paghi la metà

Scicli - È la trovata della bottega di street food made in Scicli, aperta in Via Francesco Mormina Penna, per promuovere il servizio di delivery e far arrivare nelle case degli sciclitani tutte le loro specialità.

Street food che va dalle pizze al trancio e alla pala: dalla classica margherita alla cacio e pepe, da quella tradizionale a quella imbottita e farcita con carne di cavallo o mortadella. Arancini e Scacce preparate secondo la tipica ricetta locale, patatine e panelle fritte al momento.

Per rallegrare una serata tra amici o se si è casa in famiglia senza voglia di uscire, Shalari consegna a domicilio in mezz’ora, senza le lunghe attese snervanti che fan passare voglia e appetito.

Sono così sicuri del servizio che offrono che danno anche una garanzia: se in 30 minuti l’ordine non arriva a destinazione lo scontano del 50% facendo pagare solo la metà del totale.

La mezz’ora è garantita, per ovvie ragioni, solo per le consegne nel centro storico. Tuttavia il servizio si estende anche nelle borgate e in tal caso al telefono, al momento della prenotazione, sarà comunicata l’ora di consegna. Il servizio di delivery è gratuito per ordini superiori ai 15 euro, per tutti gli altri, invece, è previsto un piccolo supplemento di 1 euro.

Per le prenotazione o per avere il menu tramite whatsapp basta chiamare o scrivere al 380 1024440.