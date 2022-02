Le previsioni meteo della settimana sul ragusano

Ragusa – La settimana comincia nuvolosa sulla provincia di Ragusa ma le nubi dureranno solo oggi, ultimo giorno di febbraio: nel coso della giornata andranno via via intensificandosi e non è escluso che in serata possano dar luogo a qualche breve e debole piovasco locale, già martedì 1 marzo però tornerà a splendere il sole per tutto il resto della settimana, specie nella giornata di giovedì 3.

Le temperature però non saliranno, anzi: dai 16°C di massima e i 4°C di minima odierni, la colonnina di mercurio calerà, da domani e almeno fino a venerdì 4, rispettivamente a 13°C e 2°C. E’ l’effetto di un nuovo impulso freddo in arrivo da est sul territorio ibleo. I mari si manterranno tra il mosso e il poco mosso, mentre i venti soffieranno moderati tranne mercoledì 2, quando rinforzeranno a tesi. Dettaglio servizio meteo dell’aeronautica militare.