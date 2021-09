Le prime immagini della scultura di Elena Mutinelli a Chiaramonte

Chiaramonte Gulfi - Un’opera d’arte contemporanea sarà collocata all’interno della villa comunale a Chiaramonte Gulfi. L’opera, una scultura in marmo bianco di Carrara, realizzata dalla scultrice milanese Elena Mutinelli, è stata donata dall’industriale del marmo Giovanni Leonardo Damigella.

La nuova opera scultorea, alta 1,70 metri, si intitola “Manifesto Principio” e sarà inaugurata il 18 settembre, alle ore 18. L’opera è stata realizzata dall’artista presso un laboratorio di Carrara. Damigella ha predisposto tutto per la lavorazione, dalla selezione del marmo in cava, al trasporto e alla scelta del laboratorio pronto ad accogliere un blocco di grandi dimensioni, tutte le operazioni di movimentazione e messa in posa dell’opera.

Elena Mutinelli nasce a Milano il 4 luglio 1967. Laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera, nipote dello scultore Silvio Monfrini autore del monumento a Francesco Baracca a Milano, allievo di Ernesto Bazzaro, approfondisce la tradizione della scultura italiana sconfinando in una contemporaneità lirica, potente. Ha collaborato per un ventennio con la Veneranda Fabbrica Del Duomo di Milano nella riproduzione di opere in marmo originali. Le sue opere sono presenti in importanti collezioni in Italia e all’estero, tra cui Jolly Hotel Madison Tower NY, ButanGas e Giomka caffè. Ha portato la sua esperienza di scultrice anche negli Stati Uniti insegnando a scolpire il marmo della cava utilizzato dalla Casa Bianca.

Alcune mostre: · “Noi neanche dannati” a cura di Vittorio Sgarbi, Galleria Etra Studio Tommasi, Firenze, 2020. · Incontro e abbraccio nella scultura del Novecento da Rodin a Mitoraj”, 2019/20 Palazzo Monte di Pietà, Padova Palazzo Monte di Pietà, Padova, a cura di Alfonso Pluchinotta e Beeatrice Autizi. Introduzione di Vittorino Andreoli. · Mostra “Essenzialmente la mano”, con opere Picasso, Dalì, Breton, 2012 a cura di Franco Bassetto, Alfonso Pluchinotta, Piano Nobile, Caffè Pedrocchi Padova.