Le principali tendenze fitness in Italia secondo Google

Buone notizie per gli amanti del fitness e degli allenamenti. Da oggi non sono più soli perché possono provare a entrare a far parte di una vera e propria comunità permette di ricevere non solo consigli e suggerimenti ma anche, e soprattutto, incoraggiamento. Myprotein, specializzato nei prodotti per gli sportivi che amano il fitness, ha stilato la classifica dei fitness trend più seguiti in Italia.

Quali sono i principali tipi di attività fisica svolti in Italia?

La risposta è nelle ricerche che gli sportivi fanno su Google, ricerche che determinano trend censiti dal motore di ricerca. Bene, tolto il calcio, gli italiani sono un popolo che ama correre. Il 25% delle ricerche fatte su Google nell’ambito del fitness e dell’attività fisica utilizza parole chiave legate alla corsa. Seguono lo yoga (18%), il ciclismo (11%) e la ginnastica calistenica (10%).

Gli allenamenti più cercati in rete dagli italiani

Google non ha dubbi: chi vuole entrare a fare parte di un gruppo di fitness in Italia fa bene a indossare subito un paio di scarpe da ginnastica e iniziare a correre. Le alternative? Lo yoga e il ciclismo.

La corsa, la più amata dagli italiani

L’Italia è un Paese con una tradizione molto forte in questa disciplina sportiva. La prima edizione della maratona di Roma risale al 1995 e la manifestazione è ora riconosciuta a livello internazionale come una delle migliori d’Europa: con il suo percorso cittadino incorniciato da oltre 500 siti d’interesse storico attrae podisti da oltre 100 Paesi. Altro evento di spicco del calendario di questa disciplina è la maratona del Mugello, fondata nel 1974 e ancora oggi disputata tra i colli toscani. Oltre alle corse agonistiche, l’edizione del Mugello conta percorsi pensati per le famiglie e volti a incoraggiare le future generazioni di podisti.

Un altro fattore che spiega l’elevato numero di runner in Italia è la presenza di una vasta campagna dai paesaggi pittoreschi senza praticamente rivali al mondo, attraverso la quale si snodano alcuni dei migliori sentieri e percorsi d’Europa, come quello lungo 80 km che si sviluppa nella natura selvatica nei pressi di Firenze regalando ai podisti un’esperienza di corsa unica e indimenticabile. Non è difficile quindi capire perché la corsa riscuota così tanto successo in Italia e perché sia uno dei principali fitness trend del Paese.

Quali sono i trend della community italiana di Myprotein?

Anche i dati dei clienti di Myprotein forniscono indicazioni interessanti sui trend di fitness in Italia. Il 37,18% dei clienti di Myprotein afferma di voler perdere peso, mentre il 39,79% vuole seguire uno stile di vita più sano, due obiettivi raggiungibili grazie alla corsa. Ecco spiegato perché il 17,13% della comunità Myprotein italiana ama tanto la corsa. Sebbene la maggior parte (67,33%) degli utenti italiani di Myprotein vada regolarmente in palestra, sempre di più si sono dati alla corsa per trarre vantaggio dai benefici offerti da questa attività fisica, tra cui la tonificazione muscolare, la salute cardiovascolare e ultima, ma non ultima, la perdita di peso.

