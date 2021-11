Le sculture di Mitoraj lasciano Noto

Noto - Il termine di fine mostra era il 31 ottobre, ma il trasporto eccezionale, per il rientro in Toscana, a Marina di Pietrasanta, è operazione complessa. Nelle prossime ore le sei sculture dell'artista polacco Igor Mitoraj, lasceranno Noto. C'è una ordinanza di viabilità che dispone il trasloco in sicurezza.

Sono passati 13 mesi da quell’ottobre in cui Dedalo (2010)- Gambe Alate (2002)- Eros Bendato (1999)- Ikaria (1996)- Ikaro Alato(2000) – Eros Alato Screpolato (2013) arrivarono a Noto per quella che è stata la mostra “en plein air” più importante di sempre a Noto.