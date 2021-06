Le sedi più prestigiose dell'Europeo

Il tanto atteso Euro 2020, che dopo il rinvio dell'anno scorso sta vivendo attualmente il suo sviluppo sotto un bellissimo cielo estivo, verrà giocato, come già era noto, in 11 città diverse. Dopo il forfait di Dublino, che non è riuscita a soddisfare le richieste dell'UEFA riguardo la capienza e altri servizi minimi da offrire, e in seguito al cambio della sede spagnola da Bilbao a Siviglia, il quadro globale è rimasto praticamente lo stesso. L'evento continentale ha avuto inizio nel prestigioso scenario dell'Olimpico di Roma, uno degli stadi più importanti e antichi d'Europa, ubicato nello storico angolo romano nel quale è stato costruito anche il glorioso Foro Italico, dove si disputano gli Internazionali di tennis del Belpaese. In questo momento, dunque, chi ama scommettere sugli europei di calcio deve tenere in conto il campo nel quale si giocheranno le partite. L'Olimpico di Roma, che è stato il teatro della vittoria degli azzurri sulla Turchia nel match inaugurale, è senza dubbio una delle cornici più importanti e prestigiose che ospiteranno questo torneo. Davanti al proprio pubblico, la nazionale allenata da Roberto Mancini si è dimostrata solida ed efficace, proponendo un buon calcio e imponendosi alla larga dopo aver dominato per tutta la partita. Lo slancio positivo servirà alla squadra azzurra per poter arrivare bene all'ultimo match per il quale sono già disponibili le migliori quote su Italia - Galles , che si giocherà sempre all'Olimpico. L'impianto romano, tuttavia, non è l'unica perla tra quelle che ospiteranno le partite di questo torneo. Uno degli stadi più affascinanti del vecchio continente è senza dubbio il Krestovsky Stadium di San Pietroburgo, dove il Belgio si è imposto sulla Russia nel match di sabato scorso. Situato nella bellissima foce del fiume Neva, in un isolotto che dà sul golfo di Finlandia, questo impianto, casa dello Zenit San Pietroburgo, non solo è ubicato in uno scenario da favola ma presenta anche una serie d'installazioni di tutto rispetto. Moderno e funzionale, con una vista dagli spalti che farebbe impallidire chiunque, persino i tifosi che hanno visto più partite, questo stadio ospiterà varie partite dei gironi di qualificazione e anche un quarto di finale, confermando così il suo status di struttura di prim'ordine anche a livello europeo, qualcosa che è stato certificato negli ultimi anni dagli ottimi piazzamenti dello Zenit, la squadra russa più forte del momento.

Per ultimo, va ovviamente citato Wembley. Parliamo, del resto, dello stadio dove è nato il calcio, di un vero e proprio tempio nel quale gli inglesi hanno provato da sempre a dare l'esempio di fair play e di calcio vero. Dopo la ristrutturazione di oltre vent'anni fa, il prestigioso stadio sito nella periferia di Londra sarà sede di varie partite del girone della nazionale britannica ma non solo: Wembley è stato designato come l'impianto nel quale avranno luogo le due semifinali e la finalissima. Un attestato di stima e di orgoglio per lo stadio più famoso del mondo insieme al Maracaná di Rio de Janeiro.