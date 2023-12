Le Shalate di Natale: esperienza culinaria unica per la cena della vigilia

Scicli - Nel cuore della magica atmosfera natalizia, Shalari original street food Scicli presenta un'esperienza culinaria straordinaria per arricchire la vostra cena della vigilia: Le Shalate di Natale. Questo eccezionale box gastronomico vi guiderà attraverso un viaggio delizioso tra i sapori tradizionali siciliani, portando il calore e l'autenticità delle festività direttamente sulla vostra tavola.

Cosa potrete assaporare nelle Shalate di Natale:

‘Mpanata di Pollo, Patate e Pomodorino Fresco: Un trionfo di gusto con pollo succulento, patate morbide e pomodorini freschi, abbracciati da una sfoglia di pane dorata e fragrante.

‘Nfigghiulata tipica di Scicli con Ricotta e Salsiccia: Un'armonia di sapori con ricotta cremosa e salsiccia piccante, avvolti in un involucro di pasta sfoglia leggera e croccante.

Mezzaluna di Melanzane: Una sinfonia mediterranea con melanzane, formaggio fuso e una selezione segreta di aromi.

Pastiere di Riso e Carne: Un'esplosione di bontà con riso aromatico, carne succulenta e spezie avvolte in una crosta dorata.

Come prenotare? Le prenotazioni sono aperte fino al 23 dicembre. La box, pensata per due persone, è disponibile al costo di 15 euro. Il ritiro sarà possibile il 24 dicembre dalle 15 in poi, garantendo la freschezza e il gusto autentico dei piatti per la vostra cena della vigilia.

Per prenotazioni e altre informazioni, è possibile contattare Shalari al 380 1024440 o scrivere tramite WhatsApp.

Non perdete l'occasione di trasformare la vostra cena di Natale in un'autentica festa siciliana con le Shalate di Natale. Prenotate ora e preparatevi a deliziare i vostri cari con un'esperienza culinaria indimenticabile.

Shalari, original street food, è a Scicli, in via Francesco Mormino Penna, 27.