Ledwall – Diffusione professionale di video e immagini

I ledwall sono monitor di ultima generazione che permettono, tramite l’utilizzo di multicolore (RGB), di diffondere video ed immagini ad un pubblico collocato molto vicino ad esso (contesti indoor) o molto lontano (contesti outdoor). È facile infatti, imbattersi in ledwall guardando le vetrine dei negozi oppure lungo le strade trafficate della propria città, dove l’afflusso di persone è molto alto. Questi mezzi possono servire per molteplici scopi oltre quello pubblicitario come, ad esempio, aggiornare i partecipanti di un evento sportivo circa i risultati della competizione, intrattenere il pubblico durante un concerto, diffondere informazioni comunali all’interno di centri urbani molto grandi, ecc. Uno dei punti di forza di questi dispositivi, è l’alta visibilità di notte e in caso di condizioni meteorologiche critiche, pertanto in qualsiasi momento della giornata, i ledwall sono dei perfetti alleati per diffondere scritte, video e/o immagini (dinamiche o statiche) a chi si desidera. Se sei interessato a questo prodotto contatta Macropix per la realizzazione di un maxischermo a led personalizzato.

Passo dei pixel - Cos'è e a cosa serve?

La risoluzione di un ledwall determina la sua capacità di comunicare a breve o lunga distanza. A seconda della quantità di led utilizzati nella realizzazione del suo monitor, infatti, il display può presentare un passo elevato o moderato. Per passo si intende la distanza che intercorre tra un led e l’altro. Più è elevata la distanza tra i led e più quel monitor sarà indicato per contesti all’aperto, dove le persone devono visualizzare il ledwall a molti metri di distanza. Caso contrario, invece, per i monitor con passo ridotto, più adatti per essere collocati nelle vetrine dei negozi, dentro le sale dei ristoranti o per usi privati e domestici.

Noleggio e acquisto - Quanto costa un ledwall?

Stabilire il prezzo medio di un ledwall non è facile, ma una prima differenziazione deve essere fatta per quanto riguarda il noleggio e l’acquisto di questo prodotto. Il noleggio è l’opzione più economica e da preferire nel caso si voglia ricorrere all’utilizzo del maxischermo senza vincolarsi al suo acquisto, soprattutto se ancora non si ha in mente la frequenza dell’utilizzo che se ne farà del prodotto. Per chi invece necessita dell’utilizzo dei maxischermi per numerosi eventi e occasioni durante l’anno, è certamente preferibile l’acquisto del prodotto. Difatti, acquistare un maxischermo, seppur più oneroso, è il modo migliore per ammortizzare i costi di un ledwall, se appunto l’utilizzo è costante e ripetuto, costi che variano a seconda del numero di led, del luogo d’installazione del display, della tipologia di supporto scelta e dal coinvolgimento o meno di grafici professionisti per la realizzazione dei contenuti da diffondere. Vi sono poi dei costi secondari e variabili che riguardano l’elettronica di controllo, gli alimentatori, i servizi di trasporto e il software di pilotaggio utilizzato per comandare il display.

In conclusione, sarà facile dedurre che senza il supporto di un valido professionista del settore, acquistare o noleggiare un ledwall è praticamente impossibile.