Lega, Bossi parla dal letto dell'ospedale. VIDEO

Varese - "Per cause di forza maggiore come vedete, sono in ospedale ma non preoccupatevi: sto bene!": lo dice, in un video, il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, ancora ricoverato per l'operazione per una ulcera gastrica nell'ospedale di Circolo di Varese.

Un intervento che ha preoccupato tanti, vista l'età e le condizioni di salute dell'anziano leader, che sembra però aver superato il peggio, proprio nei giorni in cui il suo "fratello minore" Roberto Maroni è morto per un tumore al cervello.

Parlando dei prossimi impegni con il Comitato Nord, il nuovo movimento che ha lanciato nelle settimane successive alle elezioni Politiche del 25 settembre, a Castello di Giovenzano (Pavia), ha aggiunto: "Il Comitato l'ho voluto io ed al primo incontro voglio esserci io. Ci vediamo il 3 dicembre a Giovenzano, sarà un grande incontro". L'appuntamento era inizialmente previsto per il 27 novembre ed è stato spostato di una settimana appunto per la degenza di Umberto Bossi. Ecco il VIDEO: