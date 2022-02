Legalità dei semi marijuana: posizione governo,contraddizioni e ambiguità

La legalizzazione dei semi di cannabis è uno dei temi più combattuti e ancora irrisolti che divide l’opinione pubblica e politica.

Se per la cannabis light si sa che ne è consentita la coltivazione e l’uso purché abbia un basso livello di THC, la situazione dei semi risulta più complessa. Ad oggi, è possibile acquistare le semenze di marijuana presso negozi come Sensoryseeds, shop online di semi di cannabis. Ma la questione risulta controversa quando si esce dal contesto dell'acquisto e si naviga verso quello della coltivazione.

Per cui, l'obiettivo di questo articolo è quello di fare chiarezza in merito alla faccenda.

Semi di cannabis: il governo approva l’acquisto e il collezionismo, ma ne vieta la coltivazione

Semi di cannabis legali per l’acquisto ma illegali per la coltivazione? Cosa dice la legge italiana in merito

È legale acquistare semenze di cannabis?

Sì. Infatti, i semi di cannabis vengono considerati come tutti gli altri semi, perché non contengono la sostanza psicoattiva per eccellenza che regala gli effetti di cui tutti siamo già a conoscenza. In più, tali semenze non sono presenti nell’elenco delle sostanze stupefacenti proibite dal DPR 309/90.

Perciò, possono essere vendute liberamente, ma è importante che sia sempre specificato l’utilizzo a cui sono destinate: uso alimentare, collezionismo, mangime per uccelli d’allevamento ed esche per la pesca.

E se fino a qui sembrava tutto cristallino, le cose adesso iniziano a complicarsi.

Sebbene sia possibile acquistare semenze di marijuana perché viene meno la componente psicoattiva, lo stesso principio non si applica per la loro coltivazione.

Infatti, nonostante la natura di un seme sia quella di essere piantato, la legge proibisce la coltivazione perché non è garantita la crescita di piante a basso contenuto di THC. Questo vuol dire che, se nascessero delle piante di marijuana con un alto livello di questa sostanza, si violerebbe la legge che ne vieta appunto uso, detenzione e vendita.

A questo proposito, la dove ci fossero le condizioni nel rispetto della legge vigente è possibile coltivare dei semi che garantiscono la crescita di sole piante a basso contenuto di THC.

Coltivazione di semi di marijuana: quando è possibile farlo senza infrangere le regole

Le semenze di cannabis coltivabili devono essere approvate dopo un’accurata selezione, a seguito della quale viene rilasciata una certificazione.

I semi sprovvisti di certificazione invece possono essere adibiti, per esempio, al collezionismo, ma non alla coltivazione vera e propria. Curioso ma reale il fatto che ad oggi siano infatti tanti i collezionisti di semenze, alla ricerca delle tipologie più curiose e interessanti.

Ma tutto questo poco ha a che vedere con la coltivazione, dove la legge invece è assai severa. E a questo proposito, è opportuno conoscere le tipologie di semenze legali per la coltivazione presenti in commercio.

Semi di cannabis legali: ma quali sono le tipologie in vendita?

Sono tre le tipologie di semi legalmente acquistabili:

1. semi autofiorenti

generano infiorescenze indipendentemente dalle ore di esposizione alla luce. Una volta raggiunta la maturità, (parliamo di circa 13 settimane dalla germinazione dei semi) i fiori iniziano a sbocciare;

● semi femminizzati

come suggerisce il nome, danno vita a sole piante femmine (le uniche in grado di far germogliare i fiori) che fioriscono stagionalmente;

● semi fast flowering

le piante di questi semi possono produrre le infiorescenze dopo sole 7 settimane dalla germinazione.

Bene, abbiamo appurato che i semi possono essere collezionati e che, se generano piante con infiorescenze a basso contenuto di THC, possono anche essere coltivati nel pieno rispetto della legge.

Ma allora, perché la situazione resta ancora di dubbia comprensione?

Legalizzazione dei semi di cannabis: la legge italiana ha ancora tanta strada da fare

La situazione non risulta ancora oggi del tutto chiara.

Da una parte, la legge 242/16 non fornisce informazioni in merito a trasformazione e lavorazione delle infiorescenze della pianta.

Dall’altra parte, la Corte di Cassazione ha contribuito al sollevamento di questo polverone di ambiguità perché aveva, inizialmente, vietato la coltivazione di semi di marijuana. La ragione risiede nel dubbio che poi i coltivatori ne avrebbero ‘approfittato’ per vendere la droga illegalmente.

La situazione si è ribaltata poi con la sentenza del 19 dicembre 2019, ove la stessa corte assolve i coltivatori dalla responsabilità di vendita di marijuana a terzi.

Quest’ultimo passo potrebbe essere il terreno fertile per sdoganare completamente l’uso e il commercio di semi di cannabis, lontano da divieti contraddittori.

Conclusioni

Per riassumere, il possedimento di semi di canapa è consentito dalla legge, in quanto le semenze non risultano nell’elenco delle sostanze tossicodipendenti del DPR 309/90, mentre la sua coltivazione è prevista purché le infiorescenze contengano un livello di THC che rispetti la legge 242/16.

A questo proposito, esistono delle tipologie di semi reperibili nei negozi fisici e online, ma devono possedere la certificazione che ne approvi la coltivazione. In caso contrario, possono essere adibiti ad altri usi come il collezionismo.

Il governo deve ancora chiarire alcune posizioni che rimangono ambigue agli occhi di coltivatori e consumatori, in attesa di una svolta che permetta lo sdoganamento (nonché l’abbattimento di tanti pregiudizi) della cannabis light in tutte le sue forme.