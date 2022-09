Legambiente: no al furto della sabbia al Focallo di Ispica. VIDEO

Ispica - Legambiente di Ispica il 29 agosto scorso ha svolto un Flash Mob presso l’ingresso dell’area forestale del “Maccone Bianco”, adiacente alla S.P. Pozzallo-Marza, per sensibilizzare opinione pubblica ed enti preposti alla tutela sui reiterati e devastanti prelievi di sabbia dal “Maccone”, area boschiva protetta sita a ridosso della litoranea di Santa Maria del Focallo.

Nonostante le reiterate denunce del circolo, già a partire dal 2018, l’attività estrattiva abusiva non si è arrestata, e anzi continua in assenza di qualsiasi controllo ed attività repressiva.