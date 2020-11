Roma - Il Consiglio dei Ministri ha concluso l’esame, la Legge di Bilancio è pronta per approdare in Parlamento. Parla il viceministro dell'Economia: "Lavoriamo sulla strada di riduzione della pressione fiscale e contributiva, come il 100% di esonero per chi assume giovani e donne, creiamo fondi per l’impresa femminile, per le imprese creative, e rendiamo strutturale la decontribuzione del 30% al Sud.

Interveniamo, nuovamente, con un pacchetto di norme per favorire la liquidità e la ricapitalizzazione delle imprese, rifinanziando anche il Fondo di garanzia per le PMI e prorogando una serie di misure a sostegno delle micro, piccole e medie imprese.

Istituiamo un Fondo da 4 miliardi a favore delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza Covid e uno per le politiche attive del lavoro, estendiamo il Contratto di espansione interprofessionale, proroghiamo Opzione Donna e l’APE Sociale.

Incrementiamo i fondi per il “Reddito di Cittadinanza”, senza del quale oggi avremmo 3,5 milioni di poveri in più. Interveniamo per riconoscere e valorizzare il ruolo strategico del personale infermieristico e della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN.

C’è anche un pacchetto di norme per gli enti locali, a partire dallo stanziamento di risorse in favore degli enti in difficoltà finanziaria. Incrementiamo poi quelle per il trasporto scolastico e il Fondo di solidarietà comunale, per il miglioramento dei servizi sociali e il potenziamento degli asili nido.

Questi sono solo alcuni dei provvedimenti di una Legge di Bilancio che, durante l’iter parlamentare, e grazie al confronto con i colleghi di maggioranza e opposizione, sono certa potremo ulteriormente migliorare.

Una cosa però è molto importante, questa Manovra, molto di più delle precedenti, va collocata all’interno di un quadro d’insieme. Di cui, in questo caso, fanno parte i provvedimenti economici già adottati, e che adotteremo, per contrastare la crisi derivante dal Covid-19, e quello che sarà il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza".