Leggere una rivista spendendo poco: ecco come si fa

Leggere è importante, non solo quando si parla di libri: quotidiani e riviste aiutano a scoprire che cosa succede nel mondo, anche quando affrontano temi solo in apparenza più leggeri. La lettura è fonte di nutrimento culturale, insomma, ma è al tempo stesso un passatempo che regala piacevoli ore di benessere. Stiamo parlando, infatti, di un’attività che ha un influsso molto positivo sia dal punto di vista fisico che a livello psicologico. Immergersi nella lettura di un giornale permette di rilassarsi, di evadere in parte dai propri problemi e al tempo stesso di entrare in contatto con informazioni di valore.

Abbonarsi a una rivista: perché farlo

Non è detto, però, che si abbia sempre il tempo di recarsi in edicola per acquistare il proprio giornale preferito. A volte, poi, semplicemente, ci si dimentica del giorno di uscita della rivista, e così si finisce per perdersi un numero. Tutti questi inconvenienti possono essere evitati in un modo molto semplice: grazie agli abbonamenti riviste, che si rivelano pratici e comodi sotto molti punti di vista. E la convenienza è ancora più evidente se si ha l’opportunità di risparmiare, approfittando di un’offerta online o di uno dei codici sconto che si possono trovare sul web.

Le proposte di Scontiebuoni.it

Grazie al sito Scontiebuoni.it, è possibile trovare e utilizzare codici sconto da applicare per l’acquisto di un abbonamento di una rivista. Su questo portale i codici possono prevedere diverse modalità di utilizzo basate su condizioni differenti: in alcuni casi, per esempio, si può trattare di una riduzione di prezzo di importo fisso, mentre in altri casi lo sconto è in percentuale, e quindi varia a seconda del prezzo di partenza. Non è detto, poi, che i coupon siano applicabili per tutti i prodotti o per un tempo illimitato: nella maggior parte delle situazioni è prevista una data di scadenza da non superare.

Leggere fa bene: non è un luogo comune

La lettura ha diverse ripercussioni positive sulla nostra salute e in generale sul nostro benessere, per esempio perché aiuta a rinforzare la memoria. Insomma, si tratta di un’attività molto stimolante per il cervello, perché la memoria diventa più elastica: il che, in buona sostanza, consente di limitare il declino cognitivo. Secondo i ricercatori, la degenerazione delle attività cerebrali è molto più lenta per coloro che allenano le funzioni della memoria: ecco perché la lettura è preziosa. E decidere di fare a meno della lettura perché non si ha abbastanza tempo a disposizione è, a suo modo, un delitto: semplicemente non si ha voglia di leggere e ci si nasconde dietro la scusa del tempo che manca, anche se poi ci si ritrova a scrollare il feed di Instagram o a scrivere commenti inutili su Facebook.

Addio allo stress

Un altro dei benefici che scaturiscono da una lettura costante ha a che fare con la possibilità di tenere alla larga lo stress. Anche se leggere stando comodamente rilassati sul proprio divano può apparire una perdita di tempo, a ben vedere è un’attività che funge da antistress. Basti pensare che, secondo alcune indagini che sono state effettuate dagli studiosi dell’Università del Sussex, sei minuti di lettura sono sufficienti per ridurre la frequenza del battito del cuore e far calare la tensione dei muscoli. Già questo dato, da solo, dovrebbe essere sufficiente a far maturare l’idea di abbonarsi a un giornale.

Con la lettura si diventa migliori

In fin dei conti, non è eccessivo affermare che grazie alla lettura si diventa esseri umani migliori, anche perché si acquisisce una capacità recettiva maggiore. Tutte le volte che si legge – una rivista, un libro, un fumetto, un quotidiano, e così via – si attua una vera e propria stimolazione cerebrale grazie a cui si è più aperti alla conoscenza e più predisposti verso la novità. Ciò è vero a maggior ragione nel caso in cui si decida di variare gli argomenti oggetto di lettura. Ma perché succede questo? In pratica, quando deve accogliere delle informazioni nuove, il nostro cervello è portato a cambiare i propri processi di apprendimento. In concreto, potrebbe essere una buona idea quella di abbonarsi a più riviste di argomenti differenti, così da beneficiare di una palestra per il proprio cervello.