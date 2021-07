Leone sta bene, le orecchie tagliate solo un brutto ricordo FOTO

Acate - Leone è cresciuto e adesso pesa 21 chili: «Non sembra neanche più lui, vero? Come vedete è tornato in grandissima forma» scrive sui canali social l’Oipa ragusana, postando la foto in copertina. Rispetto a tre mesi fa, i progressi sono evidenti. Sono stati i suoi volontari a occuparsi del cucciolo a cui, lo scorso aprile, alcuni bambini tra i 9 e 10 anni hanno tagliato le orecchie perché «così sembrava più bello».

I disperati guaiti avevano attirato l’attenzione di un vicino che, vedendolo in una pozza di sangue, l’aveva immediatamente strappato dalle loro mani chiamando le forze dell’ordine. Dei ragazzini si starebbero occupando i servizi sociali mentre per il cane, di quel turpe gesto, ora restano solo le cicatrici.