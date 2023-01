Leroy Merlin assume a Palermo e Catania, come candidarsi

Catania - Leroy Merlin, azienda francese leader nel mercato fai da te assume a Palermo e Catania. La società ha aperto le posizioni come hostess o steward per i punti vendita presenti al centro commerciale Forum, nel capoluogo siciliano, e presso l’Etnapolis di Belpasso.

Questi i compiti richieste per lo store palermitano: accoglienza per tutti i clienti in store e a distanza, far sentire benvenuto il cliente al suo arrivo e facilitare il suo orientamento nel percorso d’acquisto, proporre al cliente i servizi adeguati facilitando il percorso d’acquisto - pagamento e finanziamento, agevolazioni fiscali, programma di fidelizzazione e altro -, applicare la corretta gestione delle procedure d’incasso e svolgere azioni atte alla cura del patrimonio aziendale.

Nel Catanese, invece, la società francese cerca un architetto che riesca a trasformare le idee in progetti concreti, dalla scelta dei materiali alla definizione degli interventi, per poi avviare il cantiere, sappia gestire gli interventi di casa in modo da ottimizzare i tempi e ristrutturare con la massima qualità e abbia una buona gestione delle pratiche, in modo da presentare tutta la documentazione e le informazioni necessarie agli uffici di competenza. I requisiti richiesti sono: iscrizione all’albo degli architetti, 2 anni di esperienza, possesso di partiva iva, disponibilità di full time, essere automunito.