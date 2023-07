Leucemie, Giovanni Caccamo canta La Cura di Battiato

Scicli - Ha omaggiato il suo maestro Franco Battiato domenica sera Giovanni Caccamo, sul palco di Villa Penna a Scicli. Al termine dell'iniziativa dell'Ail di Ragusa, dedicata alla raccolta fondi per la ricerca contro le Leucemie, Caccamo ha ricordato come nel 2012, proprio nella spiaggia di Donnalucata, a Scicli, fece il suo incontro con Battiato, che decise poi di produrlo e di promuoverlo come cantante.

Giovanni Caccamo ha interpretato una sua versione de "La Cura" di Franco Battiato, che qui vi proponiamo. Il VIDEO.